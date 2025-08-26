Обстріл росіян знеструмив шахти на Донеччині: під землею залишаються 148 гірників

Удар по Добропіллю

Російські окупанти в середу, 16 липня, ввечері завдали авіаудару по Добропіллю Донецької області. Ворог атакував людне місце, вже відомо про загиблих і велику кількість поранених.

Також 9 липня Росія вперше масовано атакувала FPV-дронами Добропілля, а саме, центр міста. У результаті удару були руйнування.