Обстріл росіян знеструмив шахти на Донеччині: під землею залишаються 148 гірників

Російські війська сьогодні обстріляли низку населених пунктів Добропільської громади Донецької області. Внаслідок ударів знеструмило частину місцевих шахт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинеця та місцевий Телеграм-канал "Добропілля info".
Внаслідок атаки було знеструмлено шахти, під землею залишаються 148 гірників.
За словами місцевих жителів, під удар потрапили Добропілля, Білозерське, Ганнівка, Іверське та Святогорівка.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що місто Добропілля було атаковане, попередньо, чотирма авіабомбами.
Як повідомляється, через обстріл у громаді виникли перебої з електропостачанням.
Російські окупанти в середу, 16 липня, ввечері завдали авіаудару по Добропіллю Донецької області. Ворог атакував людне місце, вже відомо про загиблих і велику кількість поранених.
Також 9 липня Росія вперше масовано атакувала FPV-дронами Добропілля, а саме, центр міста. У результаті удару були руйнування.