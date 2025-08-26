Обстрел россиян обесточил шахты в Донецкой области: под землей остаются 148 горняков

Удар по Доброполью

Российские оккупанты в среду, 16 июля, вечером нанесли авиаудар по Доброполью Донецкой области. Враг атаковал людное место, уже известно о погибших и большом количестве раненых.

Также 9 июля Россия впервые массированно атаковала FPV-дронами Доброполье, а именно, центр города. В результате удара были разрушения.