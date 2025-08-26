Обстрел россиян обесточил шахты в Донецкой области: под землей остаются 148 горняков

Российские войска сегодня обстреляли ряд населенных пунктов Добропольской громады Донецкой области. В результате ударов обесточили часть местных шахт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынеца и местный Телеграмм-канал "Доброполье info".
В результате атаки были обесточены шахты, под землей остаются 148 горняков.
По словам местных жителей, под удар попали Доброполье, Белозерское, Анновка, Иверское и Святогоровка.
Местные телеграм-каналы пишут, что город Доброполье был атакован, предварительно, четырьмя авиабомбами.
Как сообщается, из-за обстрела в громаде возникли перебои с электроснабжением.
Российские оккупанты в среду, 16 июля, вечером нанесли авиаудар по Доброполью Донецкой области. Враг атаковал людное место, уже известно о погибших и большом количестве раненых.
Также 9 июля Россия впервые массированно атаковала FPV-дронами Доброполье, а именно, центр города. В результате удара были разрушения.