Росія масовано вдарила по шахті на Дніпропетровщині, є загиблий

Уночі проти 17 серпня російські дрони масовано атакували одну з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще одна отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію ДТЕК.
17 серпня російські безпілотники масовано атакували територію однієї з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині. Атака мала масований характер.
Внаслідок удару загинув працівник підприємства.
Ще одна людина отримала поранення. Медики надали потерпілому необхідну допомогу.
"Внаслідок атаки суттєво пошкоджена інфраструктура підприємства. Наслідки обстрілу уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом останніх днів Сили оборони України зупинили наступальні дії російської армії одразу на кількох ділянках фронту, зокрема на Сумському, Харківському, Куп'янському та Слов'янському напрямках.
Попри спроби ворога просунутися вперед, підтвердженого прогресу окупанти не досягли.
Тим часом, у ніч проти 17 серпня РФ завдала удару по Сумах, унаслідок чого загинули двоє людей, ще одна людина отримала поранення.
Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки та нежитлові об'єкти міста.