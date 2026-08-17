RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия массировано ударила по шахте на Днепропетровщине, есть погибший

15:12 17.08.2026 Пн
1 мин
В результате атаки есть разрушения
aimg Елена Чупровская
Фото: армия РФ ударила по шахте ДТЭК (Getty Images)

В ночь на 17 августа российские дроны массированно атаковали одну из шахт ДТЭК на Днепропетровщине. В результате обстрела погиб человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию ДТЭК.

Последствия удара

17 августа российские беспилотники массированно атаковали территорию одной из шахт ДТЭК на Днепропетровщине. Атака носила массированный характер.

В результате удара погиб работник предприятия.

Еще один человек получил ранения. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

"В результате атаки существенно повреждена инфраструктура предприятия. Последствия обстрела уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, в последние дни Силы обороны Украины остановили наступательные действия российской армии сразу на нескольких участках фронта, в том числе на Сумском, Харьковском, Купянском и Славянском направлениях.

Несмотря на попытки врага продвинуться вперед, подтвержденного прогресса оккупанты не достигли.

Между тем, в ночь на 17 августа РФ нанесла удар по Сумам, в результате чего погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Под вражеским огнем оказались жилые дома и нежилые объекты города.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭКВзрывыАтака дронов