Росія вдарила "Шахедом" по Харкову: ворог пошкодив будинки

Росіяни в ніч на 10 березня вчергове атакували Харків. У місті внаслідок влучання безпілотника пошкоджені приватні будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
"Внаслідок влучання "Шахеда" у Холодногірському районі Харкова пошкоджено приватні будинки та господарські споруди", - йдеться у повідомленні.
Терехов поінформував, що станом на зараз інформації про постраждалих не було. Він додав, що рятувальники та інші служби вже на місці подій.
"На місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Триває обстеження території та ліквідація наслідків удару", - резюмував міський голова.
Нагадаємо, що кілька годин тому, ввечері 9 березня, росіяни також завдали удару дроном по Харкову. Прямого влучання не було, проте через вибухову хвилю було вибито багато вікон у двох будинках.
Також ми писали, що в ніч на 7 березня окупанти завдали удару балістикою прямо по будинку. Через це один під'їзд був знищений, а також були зруйновані два поверхи сусіднього будинку.