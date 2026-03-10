Россия ударила "Шахедом" по Харькову: враг повредил дома

Россияне в ночь на 10 марта в очередной раз атаковали Харьков. В городе в результате попадания беспилотника повреждены частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"В результате попадания "Шахеда" в Холодногорском районе Харькова повреждены частные дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.
Терехов сообщил, что по состоянию на сейчас информации о пострадавших не было. Он добавил, что спасатели и другие службы уже на месте событий.
"На месте работают спасатели, медики и коммунальные службы. Продолжается обследование территории и ликвидация последствий удара", - резюмировал городской голова.
Напомним, что несколько часов назад, вечером 9 марта, россияне также нанесли удар дроном по Харькову. Прямого попадания не было, однако из-за взрывной волны было выбито много окон в двух домах.
Также мы писали, что в ночь на 7 марта оккупанты нанесли удар баллистикой прямо по дому. Из-за этого один подъезд был уничтожен, а также были разрушены два этажа соседнего дома.