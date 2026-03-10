Росія вдарила "Шахедом" по Харкову: ворог пошкодив будинки

Росіяни в ніч на 10 березня вчергове атакували Харків. У місті внаслідок влучання безпілотника пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Внаслідок влучання "Шахеда" у Холодногірському районі Харкова пошкоджено приватні будинки та господарські споруди", - йдеться у повідомленні.

Терехов поінформував, що станом на зараз інформації про постраждалих не було. Він додав, що рятувальники та інші служби вже на місці подій.

"На місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Триває обстеження території та ліквідація наслідків удару", - резюмував міський голова.