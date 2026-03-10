Россия ударила "Шахедом" по Харькову: враг повредил дома

Россияне в ночь на 10 марта в очередной раз атаковали Харьков. В городе в результате попадания беспилотника повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В результате попадания "Шахеда" в Холодногорском районе Харькова повреждены частные дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Терехов сообщил, что по состоянию на сейчас информации о пострадавших не было. Он добавил, что спасатели и другие службы уже на месте событий.

"На месте работают спасатели, медики и коммунальные службы. Продолжается обследование территории и ликвидация последствий удара", - резюмировал городской голова.