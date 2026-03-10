ua en ru
Россия ударила "Шахедом" по Харькову: враг повредил дома

03:59 10.03.2026 Вт
1 мин
Очередная атака РФ привела к новым последствиям
aimg Эдуард Ткач
Россия ударила "Шахедом" по Харькову: враг повредил дома Фото: последствия атаки продолжают уточняться (Getty Images)

Россияне в ночь на 10 марта в очередной раз атаковали Харьков. В городе в результате попадания беспилотника повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Читайте также: Россияне ударили по общежитию в Харькове, есть пострадавшие

"В результате попадания "Шахеда" в Холодногорском районе Харькова повреждены частные дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Терехов сообщил, что по состоянию на сейчас информации о пострадавших не было. Он добавил, что спасатели и другие службы уже на месте событий.

"На месте работают спасатели, медики и коммунальные службы. Продолжается обследование территории и ликвидация последствий удара", - резюмировал городской голова.

Обстрел Харькова

Напомним, что несколько часов назад, вечером 9 марта, россияне также нанесли удар дроном по Харькову. Прямого попадания не было, однако из-за взрывной волны было выбито много окон в двух домах.

Также мы писали, что в ночь на 7 марта оккупанты нанесли удар баллистикой прямо по дому. Из-за этого один подъезд был уничтожен, а также были разрушены два этажа соседнего дома.

