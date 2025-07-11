Росія вдарила "Шахедами" по центру Харкову: пролунали вибухи, є постраждалі

Під ранок, 11 липня, російські війська атакували центр Харків ударними безпілотниками типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та голову ОВА Олега Синєгубова.
"Окупанти атакують безпілотниками. У місті пролунав вибух. Небезпека ударів залишається. Харків і область, в укриття", - написав Синєгубов.
Аналогічне повідомлення надійшло від Терехова. Він попередив, що в небі все ще залишаються ворожі дрони. Інші подробиці про наслідки атаки поки що невідомі.
"Ворог ударив по центру міста, у район житлової забудови. Попередньо - є постраждалі. Деталі зʼясовуємо", - розповів Терехов.
Оновлено 5:54. У центрі міста є влучання по діючому медичному закладу.
"У центрі міста, внаслідок ворожого обстрілу, постраждав працюючий медичний заклад - за первинною інформацією, там вилетіли шибки, але триває обстеження будівлі", - розповів Терехов.
Нагадаємо, в ніч на 11 липня моніторингові канали повідомили, що Росія запустила невелику кількість дронів.
У Чугуєві Харківської області пролунали вибухи. Унаслідок чергового російського удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька людей.
Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті спалахнула пожежа через атаку "Шахедів".
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