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Росія вдарила "Шахедами" по центру Харкову: пролунали вибухи, є постраждалі

Ілюстративне фото: Харків атакували дрони (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Марія Рагуткіна

Під ранок, 11 липня, російські війська атакували центр Харків ударними безпілотниками типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та голову ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти атакують безпілотниками. У місті пролунав вибух. Небезпека ударів залишається. Харків і область, в укриття", - написав Синєгубов.

Аналогічне повідомлення надійшло від Терехова. Він попередив, що в небі все ще залишаються ворожі дрони. Інші подробиці про наслідки атаки поки що невідомі.

"Ворог ударив по центру міста, у район житлової забудови. Попередньо - є постраждалі. Деталі зʼясовуємо", - розповів Терехов.

Оновлено 5:54. У центрі міста є влучання по діючому медичному закладу.

"У центрі міста, внаслідок ворожого обстрілу, постраждав працюючий медичний заклад - за первинною інформацією, там вилетіли шибки, але триває обстеження будівлі", - розповів Терехов.

Нічна атака на Україну 11 липня

Нагадаємо, в ніч на 11 липня моніторингові канали повідомили, що Росія запустила невелику кількість дронів.

У Чугуєві Харківської області пролунали вибухи. Унаслідок чергового російського удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька людей.

Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті спалахнула пожежа через атаку "Шахедів".

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