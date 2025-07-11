Россия ударила "Шахедами" по центру Харькова: прогремели взрывы, есть пострадавшие

Под утро, 11 июля, российские войска атаковали центр Харькова ударными беспилотниками типа "Шахед". Пострадали как минимум два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и главу ОВА Олега Синегубова.
"Оккупанты атакуют беспилотниками. В городе прозвучал взрыв. Опасность ударов остается. Харьков и область, в укрытия", - написал Синегубов.
Терехов предупредил, что в небе все еще остаются вражеские дроны. Другие подробности о последствиях атаки пока что неизвестны.
"Ворог ударив по центру міста, у район житлової забудови. Попередньо - є постраждалі. Деталі зʼясовуємо", - розповів Терехов.
Обновлено 5:54. В центре города есть попадание в работающее медицинское учреждение.
"В центре города, в результате вражеских обстрелов, пострадало работающее медицинское учреждение - по первичной информации, там вылетели стекла, но идет обследование здания", - рассказал Терехов.
Обновлено 6:04. Попадание дрона зафиксировано в жилую застройку в Салтовском районе города.
Обновлено 6:34. В центре города пострадал как минимум один человек. Им оказался 64-летний мужчина.
Обновлено 6:48: Число пострадавших в результате утренней атаки россиян возросло до двух человек.
Напомним, в ночь на 11 июля мониторинговые каналы сообщили, что Россия запустила небольшое количество дронов.
В Чугуеве Харьковской области раздались взрывы. В результате очередного российского удара было повреждено здание больницы. Пострадали несколько человек.
Также взрывы раздались в Николаеве. В городе вспыхнул пожар из-за атаки "Шахедов".
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