Россия ударила "Шахедами" по центру Харькова: прогремели взрывы, есть пострадавшие

"Оккупанты атакуют беспилотниками. В городе прозвучал взрыв. Опасность ударов остается. Харьков и область, в укрытия", - написал Синегубов.

Терехов предупредил, что в небе все еще остаются вражеские дроны. Другие подробности о последствиях атаки пока что неизвестны.

"Ворог ударив по центру міста, у район житлової забудови. Попередньо - є постраждалі. Деталі зʼясовуємо", - розповів Терехов.

Обновлено 5:54. В центре города есть попадание в работающее медицинское учреждение.

"В центре города, в результате вражеских обстрелов, пострадало работающее медицинское учреждение - по первичной информации, там вылетели стекла, но идет обследование здания", - рассказал Терехов.

Обновлено 6:04. Попадание дрона зафиксировано в жилую застройку в Салтовском районе города.

Зафиксировано попадание в трехэтажное здание и во двор.

Повреждено здание, загорелись конструктивные элементы – площадь пожара около 20 кв.

Обновлено 6:34. В центре города пострадал как минимум один человек. Им оказался 64-летний мужчина.

Обновлено 6:48: Число пострадавших в результате утренней атаки россиян возросло до двух человек.