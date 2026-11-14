Росія вдарила реактивним дроном по території медзакладу в Харкові, спалахнула пожежа

"Ворог завдав удару реактивним бойовим дроном по Немишлянському району. Наслідки зʼясовуємо", - написав мер о 15:29.

За кілька хвилин Терехов повідомив про пожежу на місці влучання.

Згодом міський голова уточнив, що дрон влучив саме на території медичного закладу Харківської міськради.

Інформація про наслідки удару уточнюється.