RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

Россия ударила реактивным дроном по территории медучреждения в Харькове, вспыхнул пожар

15:48 14.11.2026 Сб
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: скорая медицинская помощь (Getty Images)

Российские войска днем 14 ноября атаковали Харьков реактивным боевым дроном. Удар пришелся на территорию медицинского учреждения Харьковского городского совета. После попадания там вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

"Враг нанес удар реактивным боевым дроном по Немышлянскому району. Последствия выясняем", - написал мэр в 15:29.

Через несколько минут Терехов сообщил о пожаре на месте попадания.

Впоследствии мэр уточнил, что дрон попал именно на территории медицинского учреждения Харьковского горсовета.

Информация о последствиях удара уточняется.

Напомним, Харьков регулярно оказывается под российскими ударами. 11 ноября русский дрон атаковал Салтовский район города. В результате попадания погибли два человека, еще один человек пострадал. На месте удара загорелся автомобиль.

А 9 ноября российские войска атаковали реактивными дронами "Бандероль" поселок Шевченков Харьковской области. Под удар попали магазин в центре населённого пункта и отделение "Новой почты".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаИгорь ТереховХарьковВрачиДрони