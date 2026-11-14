Россия ударила реактивным дроном по территории медучреждения в Харькове, вспыхнул пожар

Напомним, Харьков регулярно оказывается под российскими ударами. 11 ноября русский дрон атаковал Салтовский район города. В результате попадания погибли два человека, еще один человек пострадал. На месте удара загорелся автомобиль.

А 9 ноября российские войска атаковали реактивными дронами "Бандероль" поселок Шевченков Харьковской области. Под удар попали магазин в центре населённого пункта и отделение "Новой почты".