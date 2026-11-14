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Россия ударила реактивным дроном по территории медучреждения в Харькове, вспыхнул пожар

15:48 14.11.2026 Сб
1 мин
aimg Мария Науменко
Россия ударила реактивным дроном по территории медучреждения в Харькове, вспыхнул пожар Фото: скорая медицинская помощь (Getty Images)
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Российские войска днем 14 ноября атаковали Харьков реактивным боевым дроном. Удар пришелся на территорию медицинского учреждения Харьковского городского совета. После попадания там вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

"Враг нанес удар реактивным боевым дроном по Немышлянскому району. Последствия выясняем", - написал мэр в 15:29.

Через несколько минут Терехов сообщил о пожаре на месте попадания.

Впоследствии мэр уточнил, что дрон попал именно на территории медицинского учреждения Харьковского горсовета.

Информация о последствиях удара уточняется.

Напомним, Харьков регулярно оказывается под российскими ударами. 11 ноября русский дрон атаковал Салтовский район города. В результате попадания погибли два человека, еще один человек пострадал. На месте удара загорелся автомобиль.

А 9 ноября российские войска атаковали реактивными дронами "Бандероль" поселок Шевченков Харьковской области. Под удар попали магазин в центре населённого пункта и отделение "Новой почты".

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