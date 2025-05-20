Росія вдарила ракетою по Шостці: перші деталі

Російська федерація ввечері вівторка, 20 травня, завдала ракетного удару по Сумській області. Під ударом опинилось місто Шостка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
"По Шосткинській громаді ворог завдав ракетного удару. Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств. Триває аварійно-рятувальна операція", - сказано у повідомленні.
Наразі наслідки удару ворога зʼясовуються.
Зауважимо, що незадовго до вибухів у Шостці Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару у Сумській області.
"Ракета на Сумщині", - написали повітряники.
Варто нагадати, що один з наймасовіших обстрілів Шостки був зранку 31 грудня минулого року. Тоді росіяни запустили 13 ракет по місту.
Нагадаємо, у ніч вівторок, 20 травня, російська армія атакувала дронами й авіабомбами Білопільську та Юнаківську громади Сумської області. На одному з цивільних об'єктів сталась масштабна пожежа.
За даними поліції, росіяни атакували місто Білопілля. Внаслідок обстрілу загорілись будівля держустанови й павільйони на місцевому ринку.
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