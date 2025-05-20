Росія вдарила ракетою по Шостці: перші деталі

"По Шосткинській громаді ворог завдав ракетного удару. Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств. Триває аварійно-рятувальна операція", - сказано у повідомленні.

Наразі наслідки удару ворога зʼясовуються.

Зауважимо, що незадовго до вибухів у Шостці Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару у Сумській області.

"Ракета на Сумщині", - написали повітряники.

Варто нагадати, що один з наймасовіших обстрілів Шостки був зранку 31 грудня минулого року. Тоді росіяни запустили 13 ракет по місту.