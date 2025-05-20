Россия ударила ракетой по Шостке: первые детали

Российская федерация вечером вторника, 20 мая, нанесла ракетный удар по Сумской области. Под ударом оказался город Шостка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
"По Шосткинской громаде враг нанес ракетный удар. Повреждена инфраструктура одного из предприятий. Продолжается аварийно-спасательная операция", - сказано в сообщении.
Сейчас последствия удара врага выясняются.
Заметим, что незадолго до взрывов в Шостке Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара в Сумской области.
"Ракета на Сумщине", - написали воздушники.
Стоит напомнить, что один из самых массовых обстрелов Шостки был утром 31 декабря прошлого года. Тогда россияне запустили 13 ракет по городу.
Напомним, в ночь вторник, 20 мая, российская армия атаковала дронами и авиабомбами Белопольскую и Юнаковскую общины Сумской области. На одном из гражданских объектов произошел масштабный пожар.
По данным полиции, россияне атаковали город Белополье. В результате обстрела загорелись здание госучреждения и павильоны на местном рынке.
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