Россия ударила ракетой по Шостке: первые детали

"По Шосткинской громаде враг нанес ракетный удар. Повреждена инфраструктура одного из предприятий. Продолжается аварийно-спасательная операция", - сказано в сообщении.

Сейчас последствия удара врага выясняются.

Заметим, что незадолго до взрывов в Шостке Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара в Сумской области.

"Ракета на Сумщине", - написали воздушники.

Стоит напомнить, что один из самых массовых обстрелов Шостки был утром 31 декабря прошлого года. Тогда россияне запустили 13 ракет по городу.