РФ вночі вдарила дронами й авіабомбами по Сумській області, сталась велика пожежа

У ніч на 20 травня російські терористи атакували дронами й авіабомбами Білопільську та Юнаківську громади Сумської області. На одному з цивільних об'єктів сталась масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Білопільська громада

Внаслідок атаки дронів сталась масштабна пожежа на цивільному об'єкті громади. На відео можна побачити кадри з полум'ям, що охопило будівлю після "прильоту".

Юнаківська громада

Юнаківську громаду атакувати керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу були знищені два житлових будинки, але обійшлось без жертв.