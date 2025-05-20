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РФ вночі вдарила дронами й авіабомбами по Сумській області, сталась велика пожежа

Вівторок 20 травня 2025 10:01
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РФ вночі вдарила дронами й авіабомбами по Сумській області, сталась велика пожежа Ілюс тративне фото: РФ вночі вдарила дронами й авіабомбами по Сумській області, сталась велика пожежа (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 20 травня російські терористи атакували дронами й авіабомбами Білопільську та Юнаківську громади Сумської області. На одному з цивільних об'єктів сталась масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Білопільська громада

Внаслідок атаки дронів сталась масштабна пожежа на цивільному об'єкті громади. На відео можна побачити кадри з полум'ям, що охопило будівлю після "прильоту".

Юнаківська громада

Юнаківську громаду атакувати керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу були знищені два житлових будинки, але обійшлось без жертв.

Обстріли України з боку Росії

Росія регулярно здійснює обстріли території України, застосовуючи широкий спектр озброєння: ракети, артилерію, ударні безпілотники та керовані авіабомби. Атаки відбуваються як вдень, так і вночі.

Найбільших руйнувань і втрат зазнають прифронтові області та населені пункти. Частина ударів спрямована безпосередньо по цивільній інфраструктурі, житлових будинках і мирному населенню.

У ніч на 19 травня Сумська область знову опинилася під ворожим вогнем. У Шосткинській громаді зафіксовано шість влучань.

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