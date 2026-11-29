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Російські війська вдень 29 листопада завдали удару по промисловій зоні Немишлянського району Харкова. Внаслідок атаки є постраждалі, серед них - двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Про удар по промисловій зоні мер повідомив о 12:10. Уже о 12:13 Терехов поінформував про двох постраждалих. Синєгубов уточнив, що внаслідок обстрілу Немишлянського району постраждали жінка та чоловік. Обох госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу. Згодом, о 12:27, стало відомо, що внаслідок обстрілу також постраждала однорічна дитина. Станом на 13:14 кількість поранених зросла до 11. Також постраждав п'ятирічний хлопчик. В обох дітей діагностували гостру реакцію на стрес.