Росія вдарила по промзоні у Харкові, серед постраждалих 1-річна дитина
Російські війська вдень 29 листопада завдали удару по промисловій зоні Немишлянського району Харкова. Внаслідок атаки є постраждалі, серед них - двоє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Про удар по промисловій зоні мер повідомив о 12:10.
Уже о 12:13 Терехов поінформував про двох постраждалих.
Синєгубов уточнив, що внаслідок обстрілу Немишлянського району постраждали жінка та чоловік.
Обох госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.
Згодом, о 12:27, стало відомо, що внаслідок обстрілу також постраждала однорічна дитина.
Станом на 13:14 кількість поранених зросла до 11. Також постраждав п'ятирічний хлопчик.
В обох дітей діагностували гостру реакцію на стрес.
Нагадаємо, вранці 29 листопада російські війська атакували Фастів Київської області. Внаслідок удару на території центрального ринку спалахнула пожежа. Вогонь пошкодив магазин, заклад харчування та торговельні приміщення.
Також вночі під ударом опинилася Одеса, де російський безпілотник пошкодив багатоповерховий будинок. Унаслідок атаки загинула жінка.
Також російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Серед постраждалих була 14-річна дівчинка, яку рятувальники витягли з-під завалів.