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Российские войска днем 29 ноября нанесли удар по промышленной зоне Немышлянского района Харькова. В результате атаки есть пострадавшие, среди них - двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова и начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Об ударе по промышленной зоне мэр сообщил в 12:10. Уже в 12:13 Терехов проинформировал о двух пострадавших. Синегубов уточнил, что в результате обстрела Немышлянского района пострадали женщина и мужчина. Обоих госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь. Впоследствии, в 12:27, стало известно, что в результате обстрела также пострадал годовалый ребенок. По состоянию на 13:14 количество раненых выросло до 11. Также пострадал пятилетний мальчик. У обоих детей диагностировали острую реакцию на стресс.