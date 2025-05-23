Росія вдарила по порту в Одесі балістичними ракетами: є загиблий, багато поранених

"Росія вдарила двома балістичними ракетами по Одеському порту", - повідомив Кулеба.

За його даними, в результаті удару, загинула одна людина - працівник порту.

Ще восьмеро отримали поранення, ними виявились також цивільні працівники підприємства.

"Четверо з них у важкому стані. Усім їм надається допомога", - пояснив міністр.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені машинне відділення, вибито вікна і двері у адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка.

"Росія знову вдарила по мирному, стратегічно важливому об’єкту, який має значення для продовольчої безпеки світу", - наголосив Кулеба.

Він відзначив, що загалом за час від повномасштабного вторгнення Росія пошкодила та знищила майже 400 портової інфраструктури, понад 30 суден, а також в результаті російської агресії постраждало 106 цивільних осіб.

"Прошу жителів та гостей Одещини реагувати на сигнали повітряної тривоги та, при оголошенні - оперативно прямувати в укриття!", - додав Кіпер.