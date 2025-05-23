Росія вдарила по порту в Одесі балістичними ракетами: є загиблий, багато поранених

Росія завдала ракетного удару по цивільному порту в Одесі. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще восьмеро отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексія Кулеби та голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.
"Росія вдарила двома балістичними ракетами по Одеському порту", - повідомив Кулеба.
За його даними, в результаті удару, загинула одна людина - працівник порту.
Ще восьмеро отримали поранення, ними виявились також цивільні працівники підприємства.
"Четверо з них у важкому стані. Усім їм надається допомога", - пояснив міністр.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджені машинне відділення, вибито вікна і двері у адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка.
"Росія знову вдарила по мирному, стратегічно важливому об’єкту, який має значення для продовольчої безпеки світу", - наголосив Кулеба.
Він відзначив, що загалом за час від повномасштабного вторгнення Росія пошкодила та знищила майже 400 портової інфраструктури, понад 30 суден, а також в результаті російської агресії постраждало 106 цивільних осіб.
"Прошу жителів та гостей Одещини реагувати на сигнали повітряної тривоги та, при оголошенні - оперативно прямувати в укриття!", - додав Кіпер.
Зауважимо, що лише цього ранку російські загарбники атакували дронами Одеську область. Під час ранкової атаки також не обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо також, що цієї ночі російські окупанти випустили дрони по Україні відразу з кількох напрямків. Сили ППО протягом цілої ночі відбивали ворожу атаку.
Варто зауважити, що російські безпілотники вночі долетіли до західних областей України. Зокрема ворожі дрони вдарили по залізниці у Чернівецькій області.
Також росіяни атакували й Івано-Франківську область, а у Коломийському районі пошкоджені будівлі та автомобілі.
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