Россия ударила по порту в Одессе баллистическими ракетами: есть погибший, много раненых

Россия нанесла ракетный удар по гражданскому порту в Одессе. В результате атаки погиб один работник, еще восемь получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы и председателя Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.
"Россия ударила двумя баллистическими ракетами по Одесскому порту", - сообщил Кулеба.
По его данным, в результате удара, погиб один человек - работник порта.
Еще восемь получили ранения, ими оказались также гражданские работники предприятия.
"Четверо из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается помощь", - пояснил министр.
По его словам, в результате атаки повреждены машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника.
"Россия снова ударила по мирному, стратегически важному объекту, который имеет значение для продовольственной безопасности мира", - подчеркнул Кулеба.
Он отметил, что в целом за время от полномасштабного вторжения Россия повредила и уничтожила почти 400 портовой инфраструктуры, более 30 судов, а также в результате российской агрессии пострадало 106 гражданских лиц.
"Прошу жителей и гостей Одесской области реагировать на сигналы воздушной тревоги и, при объявлении - оперативно направляться в укрытие!", - добавил Кипер.
Заметим, что только этим утром российские захватчики атаковали дронами Одесскую область. Во время утренней атаки также не обошлось без пострадавших.
Напомним также, что этой ночью российские оккупанты выпустили дроны по Украине сразу с нескольких направлений. Силы ПВО в течение целой ночи отражали вражескую атаку.
Стоит заметить, что российские беспилотники ночью долетели до западных областей Украины. В частности вражеские дроны ударили по железной дороге в Черновицкой области.
Также россияне атаковали и Ивано-Франковскую область, а в Коломыйском районе повреждены здания и автомобили.
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