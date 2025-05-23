Росія зранку вдарила дронами під Одесою: чи є постраждалі
Російські загарбники зранку 23 травня атакували дронами Одеську область. Не обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.
"Вранці ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками. У передмісті Одеси пошкоджено приватний будинок, там постраждав чоловік", - повідомив Кіпер.
Постраждалому чоловіку медики надали необхідну допомогу. Наразі над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють відповідні служби.
Нагадаємо, що зранку в Одесі повідомляли про вибухи під час атаки дронів. У мережі писали про роботу ППО в місті.
Атака "Шахедів" 23 травня
Цієї ночі російські окупанти випустили по Україну дрони з кількох напрямків. Сили ППО всю ніч відбивали ворожу атаку.
Російські безпілотники вночі 23 травня долетіли до західних областей України. Дрони вдарили по залізниці у Чернівецькій області. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Також росіяни атакували й Івано-Франківську область. У Коломийському районі пошкоджені будівлі та автомобілі.
Крім того, цієї ночі масовану атаку дронів пережила Полтавська область. Через пряме влучання й падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств.
Також пошкоджені приватні будинки, майже 1800 побутових споживачів залишилися без світла. У Полтавській області через атаку постраждала людина.
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