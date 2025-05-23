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Росія зранку вдарила дронами під Одесою: чи є постраждалі

Одеса, П'ятниця 23 травня 2025 10:42
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Росія зранку вдарила дронами під Одесою: чи є постраждалі Фото: РФ зранку вдарила дронами під Одесою (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники зранку 23 травня атакували дронами Одеську область. Не обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

"Вранці ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками. У передмісті Одеси пошкоджено приватний будинок, там постраждав чоловік", - повідомив Кіпер.

Постраждалому чоловіку медики надали необхідну допомогу. Наразі над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють відповідні служби.

Нагадаємо, що зранку в Одесі повідомляли про вибухи під час атаки дронів. У мережі писали про роботу ППО в місті.

Атака "Шахедів" 23 травня

Цієї ночі російські окупанти випустили по Україну дрони з кількох напрямків. Сили ППО всю ніч відбивали ворожу атаку.

Російські безпілотники вночі 23 травня долетіли до західних областей України. Дрони вдарили по залізниці у Чернівецькій області. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також росіяни атакували й Івано-Франківську область. У Коломийському районі пошкоджені будівлі та автомобілі.

Крім того, цієї ночі масовану атаку дронів пережила Полтавська область. Через пряме влучання й падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств.

Також пошкоджені приватні будинки, майже 1800 побутових споживачів залишилися без світла. У Полтавській області через атаку постраждала людина.

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