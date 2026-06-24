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Росія вдарила по пляжу у Запоріжжі, серед поранених діти (фото)

16:54 24.06.2026 Ср
2 хв
Що відомо про наслідки ворожого удару?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки ворожого удару по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

В середу, 24 червня, російські окупанти вдарили по пляжу у Запоріжжі. Серед постраждалих - троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Ворожа атака на Запоріжжя відбулась на тлі загрози ударних безпілотників в області.

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"Поранено чотири людини, з них троє дітей. Кожному надається медична допомога", - наголосив Федоров.

Він додав, що пошкодження отримали автомобілі та заклад харчування, що нині не функціонує.

Фото: наслідки ворожого удару по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 22 червня кілька разів атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих обстрілів у місті пошкоджені будинки, є постраждалі.

Зазначимо, окупанти регулярно б'ють по Запоріжжю. Зокрема, у суботу, 20 червня, ворожі авіаудари спричинили масштабні руйнування цивільної інфраструктури міста. Були пошкоджені 12 багатоповерхових будинків, об’єкт соціальної сфери, приватне майно та автомобілі.

Крім того, країна-агресорка атакувала Запоріжжя ввечері 16 червня. Тоді внаслідок удару росіян виникла пожежа у житловому будинку та торговому центрі.

РБК-Україна також писало, що ворог отримав пряму вказівку суттєво збільшити кількість ударів дронами-камікадзе по Запоріжжю. Російські окупанти планують атакувати цивільні об’єкти міста.

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