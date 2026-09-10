Росія вдарила по Павлограду: у місті багато пожеж, є загиблі і поранені (відео)

Росія атакувала Павлоград

За словами Ганжі, двоє людей загинули.

"Щонайменше вісімнадцять дістали поранень через атаку росіян на Павлоград", - уточнив він.

Як каже чиновник, унаслідок удару горять:

автомобілі,

торговельні павільйони,

магазин.

Раніше РБК-Україна писало, що 28 серпня окупанти вдарили по Павлограду. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, є четверо постраждалих.

Також повідомлялося, що 13 серпня Росія атакувала Павлоград. Під ударом опинилась логістична компанія, спалахнула пожежа.