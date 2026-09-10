RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия ударила по Павлограду: в городе много пожаров, есть погибшие и раненые (видео)

17:33 10.09.2026 Чт
1 мин
Страна-агрессор цинично била по мирным жителям
aimg Елена Бджола
Иллюстративное фото: спасатель тушит пожар (Getty Images)

Около 17.00 оккупанты нанесли удары по Павлограду. Известно о двух погибших, количество раненых приближается к двадцати.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в Telegram.

Россия атаковала Павлоград

По словам Ганжи, два человека погибли.

"По меньшей мере восемнадцать получили ранения из-за атаки россиян на Павлоград", - уточнил он.

Как говорит чиновник, в результате удара горят:

  • автомобили,
  • торговые павильоны,
  • магазин.

Ранее РБК-Украина писало, что 28 августа оккупанты ударили по Павлограду. В результате обстрела вспыхнул пожар, есть четверо пострадавших.

Также сообщалось, что 13 августа Россия атаковала Павлоград. Под ударом оказалась логистическая компания, вспыхнул пожар.

Кроме того, 6 августа РФ ударила дроном-ракетой "Бандероль" по сортировочному депо "Укрпочты" в Павлограде. В результате вражеского обстрела погибли две работницы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПавлоградВойна России против Украины