Россия ударила по Павлограду: в городе много пожаров, есть погибшие и раненые (видео)

Россия атаковала Павлоград

По словам Ганжи, два человека погибли.

"По меньшей мере восемнадцать получили ранения из-за атаки россиян на Павлоград", - уточнил он.

Как говорит чиновник, в результате удара горят:

автомобили,

торговые павильоны,

магазин.

Ранее РБК-Украина писало, что 28 августа оккупанты ударили по Павлограду. В результате обстрела вспыхнул пожар, есть четверо пострадавших.

Также сообщалось, что 13 августа Россия атаковала Павлоград. Под ударом оказалась логистическая компания, вспыхнул пожар.