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Росія вдарила по Павлограду: у місті багато пожеж, є загиблі і поранені (відео)

17:33 10.09.2026 Чт
1 хв
Країна-агресорка цинічно била по мирних жителях
aimg Олена Бджола
Росія вдарила по Павлограду: у місті багато пожеж, є загиблі і поранені (відео) Ілюстративне фото: рятувальник гасить пожежу (Getty Images)
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Близько 17.00 окупанти завдали ударів по Павлограду. Відомо про двох загиблих, кількість поранених наближається до двадцяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі у Telegram.

Росія атакувала Павлоград

За словами Ганжі, двоє людей загинули.

"Щонайменше вісімнадцять дістали поранень через атаку росіян на Павлоград", - уточнив він.

Як каже чиновник, унаслідок удару горять:

  • автомобілі,
  • торговельні павільйони,
  • магазин.

Раніше РБК-Україна писало, що 28 серпня окупанти вдарили по Павлограду. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, є четверо постраждалих.

Також повідомлялося, що 13 серпня Росія атакувала Павлоград. Під ударом опинилась логістична компанія, спалахнула пожежа.

Крім того, 6 серпня РФ вдарила дроном-ракетою "Бандероль" по сортувальному депо "Укрпошти" у Павлограді. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло дві працівниці.

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