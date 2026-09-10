Росія вдарила по Павлограду: у місті багато пожеж, є загиблі і поранені (відео)
Близько 17.00 окупанти завдали ударів по Павлограду. Відомо про двох загиблих, кількість поранених наближається до двадцяти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі у Telegram.
Росія атакувала Павлоград
За словами Ганжі, двоє людей загинули.
"Щонайменше вісімнадцять дістали поранень через атаку росіян на Павлоград", - уточнив він.
Як каже чиновник, унаслідок удару горять:
- автомобілі,
- торговельні павільйони,
- магазин.
Раніше РБК-Україна писало, що 28 серпня окупанти вдарили по Павлограду. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, є четверо постраждалих.
Також повідомлялося, що 13 серпня Росія атакувала Павлоград. Під ударом опинилась логістична компанія, спалахнула пожежа.
Крім того, 6 серпня РФ вдарила дроном-ракетою "Бандероль" по сортувальному депо "Укрпошти" у Павлограді. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло дві працівниці.