Росія вдарила по Павлограду: у місті багато пожеж, є загиблі і поранені (відео)

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Близько 17.00 окупанти завдали ударів по Павлограду. Відомо про двох загиблих, кількість поранених наближається до двадцяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі у Telegram.

Росія атакувала Павлоград За словами Ганжі, двоє людей загинули. "Щонайменше вісімнадцять дістали поранень через атаку росіян на Павлоград", - уточнив він. Як каже чиновник, унаслідок удару горять: автомобілі,

торговельні павільйони,

магазин. Раніше РБК-Україна писало, що 28 серпня окупанти вдарили по Павлограду. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, є четверо постраждалих. Також повідомлялося, що 13 серпня Росія атакувала Павлоград. Під ударом опинилась логістична компанія, спалахнула пожежа.