Россия ударила по Павлограду: в городе много пожаров, есть погибшие и раненые (видео)
Около 17.00 оккупанты нанесли удары по Павлограду. Известно о двух погибших, количество раненых приближается к двадцати.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в Telegram.
Россия атаковала Павлоград
По словам Ганжи, два человека погибли.
"По меньшей мере восемнадцать получили ранения из-за атаки россиян на Павлоград", - уточнил он.
Как говорит чиновник, в результате удара горят:
- автомобили,
- торговые павильоны,
- магазин.
Ранее РБК-Украина писало, что 28 августа оккупанты ударили по Павлограду. В результате обстрела вспыхнул пожар, есть четверо пострадавших.
Также сообщалось, что 13 августа Россия атаковала Павлоград. Под ударом оказалась логистическая компания, вспыхнул пожар.
Кроме того, 6 августа РФ ударила дроном-ракетой "Бандероль" по сортировочному депо "Укрпочты" в Павлограде. В результате вражеского обстрела погибли две работницы.