Россия ударила по Павлограду: в городе много пожаров, есть погибшие и раненые (видео)

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Около 17.00 оккупанты нанесли удары по Павлограду. Известно о двух погибших, количество раненых приближается к двадцати.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в Telegram.

Россия атаковала Павлоград По словам Ганжи, два человека погибли. "По меньшей мере восемнадцать получили ранения из-за атаки россиян на Павлоград", - уточнил он. Как говорит чиновник, в результате удара горят: автомобили,

торговые павильоны,

магазин. Ранее РБК-Украина писало, что 28 августа оккупанты ударили по Павлограду. В результате обстрела вспыхнул пожар, есть четверо пострадавших. Также сообщалось, что 13 августа Россия атаковала Павлоград. Под ударом оказалась логистическая компания, вспыхнул пожар.