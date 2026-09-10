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Россия ударила по Павлограду: в городе много пожаров, есть погибшие и раненые (видео)

17:33 10.09.2026 Чт
1 мин
Страна-агрессор цинично била по мирным жителям
aimg Елена Бджола
Россия ударила по Павлограду: в городе много пожаров, есть погибшие и раненые (видео) Иллюстративное фото: спасатель тушит пожар (Getty Images)
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Около 17.00 оккупанты нанесли удары по Павлограду. Известно о двух погибших, количество раненых приближается к двадцати.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в Telegram.

Россия атаковала Павлоград

По словам Ганжи, два человека погибли.

"По меньшей мере восемнадцать получили ранения из-за атаки россиян на Павлоград", - уточнил он.

Как говорит чиновник, в результате удара горят:

  • автомобили,
  • торговые павильоны,
  • магазин.

Ранее РБК-Украина писало, что 28 августа оккупанты ударили по Павлограду. В результате обстрела вспыхнул пожар, есть четверо пострадавших.

Также сообщалось, что 13 августа Россия атаковала Павлоград. Под ударом оказалась логистическая компания, вспыхнул пожар.

Кроме того, 6 августа РФ ударила дроном-ракетой "Бандероль" по сортировочному депо "Укрпочты" в Павлограде. В результате вражеского обстрела погибли две работницы.

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