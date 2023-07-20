Росія вдарила по Одесі: в середмісті виникла пожежа, є поранені

Внаслідок російської атаки в середмісті Одеси спалахнула пожежа площею 300 квадратних метрів є руйнування.

"Відомо про двох шпиталізованих постраждалих. На місці працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Також, повідомляється про "приліт" в області.

Нічна атака РФ на Україну

Сьогодні вночі повітряна тривога була оголошена у південних та центральних областях України. Вибухи лунали в Одесі, Сумах та Миколаєві.

Російські обстріли Одеси

Російська окупаційна армія 19 липня масово атакувала Україну ракетами і дронами. Найбільших руйнувань зазнали Одеса та область. Люди отримали травми, також постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура. Майже 3 тисячі людей в області залишилися без світла.