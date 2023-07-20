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В Одесі пролунали вибухи

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Одеса, Четвер 20 липня 2023 02:16
В Одесі пролунали вибухи Фото: в Одесі пролунали вибухи вночі 20 липня (facebook com Сергій Крук)
Автор: Максим Шушко

В Одесі пролунали вибухи сьогодні вночі, 20 липня, під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Суспільне.

В Одесі чули вибухи. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Мешканців закликають перебувати в укриттях або дотримуватись правила двох стін під час загрози.

Повторні вибухи

О 2:54 в Одесі знову пролунали потужні вибухи. Повітряна тривога триває.

Російські обстріли Одеси

Російська окупаційна армія 19 липня масово атакувала Україну ракетами і дронами. Найбільших руйнувань зазнали Одеса та область. Люди отримали травми, також постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура. Майже 3 тисячі людей в області залишилися без світла.

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