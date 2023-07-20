У Сумах пролунали вибухи, працює ППО

Вночі, 20 липня, в Сумах під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Відомо про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Сумську ОВА в Telegram .

У Сумах чули вибухи. В обласній військовій адміністрації повідомили про роботу сил протиповітряної оборони в регіоні.

Мешканців закликають перебувати в укриттях або дотримуватись правила двох стін під час повітряної тривоги.

Масований обстріл України 19 липня

Російська Федерація вночі, 19 липня, здійснила масштабну повітряну атаку України. Вибухи сталися у Херсоні, Києві, Кропивницькому, Одесі, Миколаївській області. Окупанти використали ракети Х-22, "Калібр", "Онікс" та дрони-камікадзе. Українські сили ППО збили 14 ракет та 23 БПЛА.

Найбільших руйнувань внаслідок російської атаки зазнала Одеса та область. Люди отримали травми, також постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура. Майже 3 тисячі людей в області залишилися без світла.