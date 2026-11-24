"Ворог не припиняє терор мирного населення Одещини. Внаслідок чергових обстрілів загинуло двоє людей: 41-річний чоловік та 17-річний хлопець. Ще троє людей зазнали поранень, зокрема 12-річна дитина", - розповів він.

За словами Кіпера, ворог пошкодив цивільну інфраструктуру, приватний будинок, виробничу будівлю та легкові автомобілі.

"На місцях влучань працюють всі відповідні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини Росії проти цивільного населення", - зазначив начальник ОВА.

Нагадаємо, в Одеській області російські атаки стали причиною зростання локальних аварій в електромережах. Зокрема, їхня кількість зросла у 15 разів.