Росія вдарила по місцю зберігання виведеної з ладу автотехніки в Одесі, - ЗСУ

"Російська Федерація нанесла удар по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у місті Одеса", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу.

"Проте обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних Сил України на місці удару не перебували", - акцентують в повідомленні.

В Силах оборони Півдня додають, що ворог не шкодує дороговартісних боєприпасів. Цього разу атака могла обійтися йому у майже 10 мільйонів доларів.

Що відомо про ранковий удар по Одесі

Нагадаємо, що сьогодні близько 07:00 в Одесі пролунали вибухи. Як згодом повідомив голова ОВА Олег Кіпер, ворог завдав ракетного удару по місту.

Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеню тяжкості доставлена в лікарню.

Крім того, близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі.

Також стало відомо, що через приліт є знеструмлення в Хаджибейському районі, енергетики обіцяють надати світло в усі домівки до кінця дня.

А в "Укрзалізниці" тим часом попередили про затримки низки потягів в Одесу через ракетний удар.