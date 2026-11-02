ППО знищила майже 80% реактивних "Шахедів" під час атаки
Протиповітряна оборона України збила 78 реактивних "Шахедів" зі 103 під час денної атаки 2 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили у Telegram.
Атака вдень 2 листопада
Протягом дня 2 листопада (із 06.30 по 19.00) противник атакував Україну 171 ударним БпЛА.
Це були:
- реактивні "Шахеди" (103),
- Гербера,
- дрони інших типів,
- S8000 Бандероль/Дань-Т (10).
За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено:
- 139 БпЛА (78 із них - реактивні),
- вісім S8000 Бандероль/Дань-Т.
Близько 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває, зазначили у Повтряних силах.
Раніше РБК-Україна писало, що окупанти у ніч на 2 листопада запустили по Україні 193 ударні безпілотники. Сили ППО знешкодили 154 цілі, однак є влучання на 26 локаціях.
Крім того, у ніч на 1 листопада російські війська атакували Україну сотнями ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 371 ворожий безпілотник типу Shahed (47 із них - реактивні), "Гербера", дронів інших типів.