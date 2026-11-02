ППО знищила майже 80% реактивних "Шахедів" під час атаки

Протиповітряна оборона України збила 78 реактивних "Шахедів" зі 103 під час денної атаки 2 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили у Telegram.

Близько 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває, зазначили у Повтряних силах.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти у ніч на 2 листопада запустили по Україні 193 ударні безпілотники. Сили ППО знешкодили 154 цілі, однак є влучання на 26 локаціях.

Крім того, у ніч на 1 листопада російські війська атакували Україну сотнями ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 371 ворожий безпілотник типу Shahed (47 із них - реактивні), "Гербера", дронів інших типів.