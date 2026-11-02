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ППО знищила майже 80% реактивних "Шахедів" під час атаки

20:34 02.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
ППО знищила майже 80% реактивних "Шахедів" під час атаки Фото: реактивний шахед РФ (Getty Images)
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Протиповітряна оборона України збила 78 реактивних "Шахедів" зі 103 під час денної атаки 2 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили у Telegram.

Атака вдень 2 листопада

Протягом дня 2 листопада (із 06.30 по 19.00) противник атакував Україну 171 ударним БпЛА.

Це були:

  • реактивні "Шахеди" (103),
  • Гербера,
  • дрони інших типів,
  • S8000 Бандероль/Дань-Т (10).

За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено:

  • 139 БпЛА (78 із них - реактивні),
  • вісім S8000 Бандероль/Дань-Т.

Близько 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває, зазначили у Повтряних силах.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти у ніч на 2 листопада запустили по Україні 193 ударні безпілотники. Сили ППО знешкодили 154 цілі, однак є влучання на 26 локаціях.

Крім того, у ніч на 1 листопада російські війська атакували Україну сотнями ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 371 ворожий безпілотник типу Shahed (47 із них - реактивні), "Гербера", дронів інших типів.

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