Росія вдарила крилатими ракетами по складу у Чернігові
Російські окупанти вдарили в середу, 7 жовтня, по складу у Чернігові крилатими ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
"Чернігів був атакований крилатими ракетами. Влучання зафіксовані по складському приміщенню", - розповів він.
Брижинський додав, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.
Пізніше він додав, що внаслідок ворожого удару виникла пожежа у триповерховій адміністративній будівлі.
Нагадаємо, уночі ворог завдав масованого удару по Україні. РФ застосувала дрони, північнокорейські ракети, балістику, "Калібри" та інші типи зброї. ППО збила більшість із них, але є "прильоти".
Зазначимо, у Прилуках триває рятувальна операція на руїнах зруйнованого російською ракетою п'ятиповерхового будинку. Внаслідок удару загинули 9 осіб, з них троє дітей. Травмовано 38 осіб, серед яких 7 дітей.
Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що однією з головних цілей нічного удару по Україні стала енергетика. Країна-агресорка випустила 70 ракет, серед яких багато балістичних.
Про всі наслідки ворожих ударів в ніч на 7 жовтня читайте в матеріалі РБК-Україна "Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України".