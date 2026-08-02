Росія вдарила КАБами по Запоріжжю, загинула людина та понад 30 поранених

Росіяни щойно вдарили по Запоріжжю КАБами. Є загиблий та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Ворог атакував приватний сектор обласного центру. Унаслідок удару постраждали люди, пошкоджені житлові будинки, у кількох місцях виникло загоряння.
На оприлюдненому відео видно, як на вулиці міста горять одразу кілька автомобілів.
Унаслідок атаки загинула людина. Є інфрмація, що ще одна людина перебуває під завалами.
"Двоє людей постраждали через ворожу атаку по Запоріжжю. У них - гостра реакція на стрес. Обоє перебувають під наглядом медиків", - згодом додав він.
Оновлено. Людину дістали живою, її доставляють до лікарні.
Оновлено о 18:25
Менш як за годину Росія знову атакувала Запоріжжя КАБами. Унаслідок удару виникла пожежа в житловій багатоповерхівці.
Кількість постраждалих унаслідок цього удару - 11.
Оновлено о 20:02
Унаслідок атаки на Запоріжжя вже 18 поранених, з них двоє - у важкому стані.
"На жаль, під завалами будинку загинула 71-річна жінка. Допомога медиків знадобилася 18 постраждалим, в тому числі двом неповнолітнім дівчатам. Дві людини ушпиталені у важкому стані", - сказав начальник ОВА Федоров.
Оновлено о 22: 20
Кількість поранених продовжує зростати. Станом на зараз уже 31 людина звернулася за медичною допомогою.
Нагадаємо, це не перший обстріл Запоріжжя останнім часом - раніше керована авіабомба вже руйнувала приватний будинок у місті, унаслідок чого загинула людина.
Тоді ж рятувальники дістали живим із-під завалів 22-річного хлопця.
Тим часом раніше йшлося про масовану атаку одразу на кілька областей - Запоріжжя, Сумщину та Дніпропетровщину.
Тоді постраждали десятки людей.