Россия ударила КАБами по Запорожью, погиб человек и более 30 раненых

Россияне только ударили по Запорожью КАБами. Есть погибший и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пост начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Враг атаковал частный сектор областного центра. В результате удара пострадали люди, повреждены жилые дома, в нескольких местах возникло возгорание.
На опубликованном видео видно, как на улице города горят сразу несколько автомобилей.
В результате атаки погиб человек. Есть информация, что еще один человек находится под завалами.
"Два человека пострадали из-за вражеской атаки по Запорожью. У них - острая реакция на стресс. Оба находятся под наблюдением медиков", - впоследствии добавил он.
Обновлено. Человека нашли под завалами живым, его доставляют в больницу.
Обновлено в 18:25
Менее чем через час Россия снова атаковала Запорожье КАБами. В результате удара возник пожар в жилой многоэтажке.
Количество пострадавших в результате этого удара - 11.
Обновлено в 20:02
В результате атаки на Запорожье уже 18 раненых, из них двое - в тяжелом состоянии.
"К сожалению, под завалами дома погибла 71-летняя женщина. Помощь медиков понадобилась 18 пострадавшим, в том числе двум несовершеннолетним девушкам. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии", - сказал начальник ОВА Федоров.
Обновлено в 22: 20
Число раненых продолжает расти. На сегодня уже 31 человек обратился за медицинской помощью.
Напомним, это не первый обстрел Запорожья в последнее время – ранее управляемая авиабомба уже разрушала частный дом в городе, в результате чего погиб человек .
Тогда же спасатели достали в живых из-под завалов 22-летнего парня.
Между тем ранее речь шла о массированной атаке сразу на несколько областей - Запорожье, Сумщину и Днепропетровщину.
Тогда пострадали десятки человек.