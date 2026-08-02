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Россия ударила КАБами по Запорожью, погиб человек и более 30 раненых

17:09 02.08.2026 Вс
2 мин
Есть информация о человеке под завалами
aimg Елена Чупровская
Фото: Россия атаковала Запорожье КАБом (facebook.com DSNSKyiv)

Россияне только ударили по Запорожью КАБами. Есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пост начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Последствия удара по Запорожью

Враг атаковал частный сектор областного центра. В результате удара пострадали люди, повреждены жилые дома, в нескольких местах возникло возгорание.

На опубликованном видео видно, как на улице города горят сразу несколько автомобилей.

В результате атаки погиб человек. Есть информация, что еще один человек находится под завалами.

"Два человека пострадали из-за вражеской атаки по Запорожью. У них - острая реакция на стресс. Оба находятся под наблюдением медиков", - впоследствии добавил он.

Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

Обновлено. Человека нашли под завалами живым, его доставляют в больницу.

Обновлено в 18:25

Менее чем через час Россия снова атаковала Запорожье КАБами. В результате удара возник пожар в жилой многоэтажке.

Количество пострадавших в результате этого удара - 11.

Фото: последствия повторного удара по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)

Обновлено в 20:02

В результате атаки на Запорожье уже 18 раненых, из них двое - в тяжелом состоянии.

"К сожалению, под завалами дома погибла 71-летняя женщина. Помощь медиков понадобилась 18 пострадавшим, в том числе двум несовершеннолетним девушкам. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии", - сказал начальник ОВА Федоров.

Обновлено в 22: 20

Число раненых продолжает расти. На сегодня уже 31 человек обратился за медицинской помощью.

Напомним, это не первый обстрел Запорожья в последнее время – ранее управляемая авиабомба уже разрушала частный дом в городе, в результате чего погиб человек .

Тогда же спасатели достали в живых из-под завалов 22-летнего парня.

Между тем ранее речь шла о массированной атаке сразу на несколько областей - Запорожье, Сумщину и Днепропетровщину.

Тогда пострадали десятки человек.

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