ua en ru
Нд, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росія вдарила КАБом по багатоповерхівці в Куп’янську, є постраждалі

Неділя 06 квітня 2025 08:40
UA EN RU
Росія вдарила КАБом по багатоповерхівці в Куп’янську, є постраждалі Фото: Росія вдарила КАБом по багатоповерхівці (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Куп’янську росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок. Постраждали двоє мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Російська керована авіабомба (КАБ) влучила в житловий багатоквартирний будинок у Куп’янську, Харківська область.

Внаслідок удару сталася масштабна пожежа: вогонь охопив балкони з 2-го по 7-й поверх та чотири квартири. Загальна площа займання склала близько 100 квадратних метрів.

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

Окрім цього, частково пошкоджено сам будинок, а також вибито вікна в трьох сусідніх багатоповерхівках.

Внаслідок атаки постраждали двоє місцевих жителів - 67-річний чоловік і 78-річна жінка.

Атака на Куп'янськ

Нагадаємо, що у неділю, 30 березня, російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по центру Куп'янська Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі.

Крім того, 29 березня ввечері російські окупанти теж обстріляли Куп'янськ. Унаслідок ударів загорівся приватний будинок і господарська будівля на площі 70 метрів квадратних. Поранено було щонайменше 54-річну жінку та 55-річного чоловіка.

Також, ввечері, 5 квітня, російська армія атакувала Миколаїв дронами. Постраждали четверо людей, почались декілька пожеж.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Куп'янськ Війна в Україні
NEWS
За добу росіяни втратили 1330 солдатів і 190 одиниць техніки, - Генштаб
За добу росіяни втратили 1330 солдатів і 190 одиниць техніки, - Генштаб
DAILY
Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп