Росія вдарила КАБом по багатоповерхівці в Куп’янську, є постраждалі
У Куп’янську росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок. Постраждали двоє мирних мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.
Російська керована авіабомба (КАБ) влучила в житловий багатоквартирний будинок у Куп’янську, Харківська область.
Внаслідок удару сталася масштабна пожежа: вогонь охопив балкони з 2-го по 7-й поверх та чотири квартири. Загальна площа займання склала близько 100 квадратних метрів.
Окрім цього, частково пошкоджено сам будинок, а також вибито вікна в трьох сусідніх багатоповерхівках.
Внаслідок атаки постраждали двоє місцевих жителів - 67-річний чоловік і 78-річна жінка.
Атака на Куп'янськ
Нагадаємо, що у неділю, 30 березня, російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по центру Куп'янська Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі.
Крім того, 29 березня ввечері російські окупанти теж обстріляли Куп'янськ. Унаслідок ударів загорівся приватний будинок і господарська будівля на площі 70 метрів квадратних. Поранено було щонайменше 54-річну жінку та 55-річного чоловіка.
Також, ввечері, 5 квітня, російська армія атакувала Миколаїв дронами. Постраждали четверо людей, почались декілька пожеж.
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