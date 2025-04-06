Росія вдарила КАБом по багатоповерхівці в Куп’янську, є постраждалі

У Куп’янську росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок. Постраждали двоє мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Окрім цього, частково пошкоджено сам будинок, а також вибито вікна в трьох сусідніх багатоповерхівках.

Внаслідок удару сталася масштабна пожежа: вогонь охопив балкони з 2-го по 7-й поверх та чотири квартири. Загальна площа займання склала близько 100 квадратних метрів.

Російська керована авіабомба (КАБ) влучила в житловий багатоквартирний будинок у Куп’янську, Харківська область.

Атака на Куп'янськ

Нагадаємо, що у неділю, 30 березня, російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по центру Куп'янська Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі.

Крім того, 29 березня ввечері російські окупанти теж обстріляли Куп'янськ. Унаслідок ударів загорівся приватний будинок і господарська будівля на площі 70 метрів квадратних. Поранено було щонайменше 54-річну жінку та 55-річного чоловіка.

Також, ввечері, 5 квітня, російська армія атакувала Миколаїв дронами. Постраждали четверо людей, почались декілька пожеж.

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