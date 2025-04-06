Россия ударила КАБом по многоэтажке в Купянске, есть пострадавшие

В Купянске россияне сбросили авиабомбу на жилой дом. Пострадали двое мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Российская управляемая авиабомба (КАБ) попала в жилой многоквартирный дом в Купянске, Харьковская область. В результате удара произошел масштабный пожар: огонь охватил балконы со 2-го по 7-й этаж и четыре квартиры. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Фото: Олег Синегубов, председатель Харьковской ОГА Кроме этого, частично поврежден сам дом, а также выбиты окна в трех соседних многоэтажках. В результате атаки пострадали двое местных жителей - 67-летний мужчина и 78-летняя женщина.