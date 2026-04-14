Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія вдарила КАБами по Печенізькій дамбі - критично важливому об'єкту

13:08 14.04.2026 Вт
2 хв
Гребля водосховища була "дорогою життя" у 2022 році
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Печенізьке водосховище на Харківщині (wikipedia org)

Сьогодні, 14 квітня, російські окупанти завдали удару шістьма керованими авіабомбами по греблі Печенізького водосховища на Харківщині.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.

За його словами, РФ завдала удару шістьма КАБами по Печенізькому водосховищу у Чугуївському районі. Паралельно Харків атакували дрони типу "Молнія" та "Шахед".

"Пів години тому шість керованих авіабомб ворог направив на Печенізьку дамбу, це Чугуївський район. Це найбільше водосховище нашої області і воно критично важливе і для міста Харкова, і для всієї нашої території", - сказав Синєгубов.

Він додав, що ворог також застосував комбіновану атаку по Харкову "Шахедами" та "Молніями". Ворожій атаці протидіяли сили протиповітряної оборони.

"Щодо руйнувань, наслідків - будемо повідомляти пізніше, для того, щоб не інформувати ворога, однак повідомлю, що всі наші служби, екстрена швидка медична допомога, Нацполіція, підрозділи ДСНС вже працюють на місцях і оперативно ліквідовують наслідки", - наголосив очільник ХОВА.

Синєгубов додав, що ворожий дрон атакував багатоповерхівку у Харкові. Внаслідок обстрілу постраждала одна квартира, ушкоджень зазнала жінка.

Що відомо про Печенізьку дамбу

Гребля Печенізького водосховища у 2022 році була "дорогою життя" - влітку того року люди виїжджали нею з тимчасово окупованих територій Харківської та інших областей на підконтрольну Києву територію. Вона вже була пошкоджена внаслідок ракетного удару росіян.

У вересні 2022 року Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти намагалися зруйнувати дамбу в Печенігах, але безуспішно. Пізніше дві ракети зруйнували на Печенізькій дамбі верхній шлюз.

Ворожі удари по Харкову

Нагадаємо, окупанти в ніч проти 3 квітня завдали ракетні удари по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджені багатоповерхівки, постраждала жінка.

Крім того, країна-агресорка з вечора 1 квітня і до ночі 3 квітня майже добу поспіль атакувала Харків дронами. У місті було зафіксовано близько 20 ударів, а після останнього було пошкоджено готель. Постраждала 28-річна жінка та немовля.

