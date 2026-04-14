Россия ударила КАБами по Печенежской дамбе - критически важному объекту

По его словам, РФ нанесла удар шестью КАБами по Печенежскому водохранилищу в Чугуевском районе. Параллельно Харьков атаковали дроны типа "Молния" и "Шахед".

"Полчаса назад шесть управляемых авиабомб враг направил на Печенежскую дамбу, это Чугуевский район. Это самое большое водохранилище нашей области и оно критически важное и для города Харькова, и для всей нашей территории", - сказал Синегубов.

Он добавил, что враг также применил комбинированную атаку по Харькову "Шахедами" и "Молниями". Вражеской атаке противодействовали силы противовоздушной обороны.

"Относительно разрушений, последствий - будем сообщать позже, для того, чтобы не информировать врага, однако сообщу, что все наши службы, экстренная скорая медицинская помощь, Нацполиция, подразделения ГСЧС уже работают на местах и оперативно ликвидируют последствия", - подчеркнул глава ХОВА.

Синегубов добавил, что вражеский дрон атаковал многоэтажку в Харькове. В результате обстрела пострадала одна квартира, повреждения получила женщина.

Что известно о Печенежской дамбе

Плотина Печенежского водохранилища в 2022 году была "дорогой жизни" - летом того года люди выезжали по ней с временно оккупированных территорий Харьковской и других областей на подконтрольную Киеву территорию. Она уже была повреждена в результате ракетного удара россиян.

В сентябре 2022 года Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты пытались разрушить дамбу в Печенегах, но безуспешно. Позже две ракеты разрушили на Печенежской дамбе верхний шлюз.