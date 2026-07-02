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Ціла родина постраждала від удару КАБами по Дніпропетровщині, загинула 7-річна дівчинка

14:05 02.07.2026 Чт
2 хв
Внаслідок обстрілу загинула 7-річна дівчинка, ще одна дитина у лікарні
aimg Валерій Ульяненко
Фото: український рятувальник (facebook.com DSNSODE)

У четвер, 2 липня, російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу постраждала ціла родина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

"Росіяни вбили 7-річну дівчинку та поранили ще чотирьох людей, серед них - дитина. Ворог завдав удару КАБ по Богинівській громаді Синельниківського району", - йдеться у його заяві.

Ганжа зазначив, що внаслідок ворожого удару постраждала ціла родина. 11-річну дівчинку доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Крім того, були госпіталізовані й троє дорослих, двоє з яких - у важкому стані.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні окупанти здійснили нову масовану атаку на Україну - основний удар прийшовся на Київ.

Ворог застосував ракети різних типів, а також сотні безпілотників. Загалом зафіксували 570 засобів повітряного нападу: 496 дронів-камікадзе та 74 різні ракети.

Внаслідок обстрілу зафіксовані масштабні руйнування у семи районах Києва, на понад 30 локаціях в усіх районах столиці є пошкодження. Також відбулись прямі влучання у житлові будинки.

Зазначимо, у Запоріжжі удар російських реактивних дронів пошкодив філію м'ясокомбінату "Ювілейний", підприємство зупинило роботу. Уникнути жертв допоміг щасливий збіг.

Крім того, в ніч на 1 липня росіяни вдарили безпілотниками по Дніпропетровщині, було пошкоджено п'ять АЗС. Внаслідок обстрілу загинула одна жінка, ще троє дістали поранень.

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Російська ФедераціяДніпропетровська областьВійна в Україні