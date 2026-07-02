Ціла родина постраждала від удару КАБами по Дніпропетровщині, загинула 7-річна дівчинка

"Росіяни вбили 7-річну дівчинку та поранили ще чотирьох людей, серед них - дитина. Ворог завдав удару КАБ по Богинівській громаді Синельниківського району", - йдеться у його заяві.

Ганжа зазначив, що внаслідок ворожого удару постраждала ціла родина. 11-річну дівчинку доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Крім того, були госпіталізовані й троє дорослих, двоє з яких - у важкому стані.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні окупанти здійснили нову масовану атаку на Україну - основний удар прийшовся на Київ.

Ворог застосував ракети різних типів, а також сотні безпілотників. Загалом зафіксували 570 засобів повітряного нападу: 496 дронів-камікадзе та 74 різні ракети.

Внаслідок обстрілу зафіксовані масштабні руйнування у семи районах Києва, на понад 30 локаціях в усіх районах столиці є пошкодження. Також відбулись прямі влучання у житлові будинки.