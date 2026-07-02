Росія вдарила реактивними дронами по м'ясокомбінату у Запоріжжі, спалахнула пожежа

У Запоріжжі через атаку російських реактивних дронів пошкоджено філію м'ясокомбінату "Ювілейний". Підприємство тимчасово призупинило свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " ЗаБор ".

Нагадаємо, росіяни 30 червня масовано вдарили по Запоріжжю авіабомбами . Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, ще 15 отримали поранення.

На момент влучання безпілотників на території підприємства перебували тільки охоронці, вони не постраждали.

За словами керівника запорізької філії Максима Рака, людських жертв вдалося уникнути лише завдяки щасливому збігу обставин - у цей час якраз проходила перезмінка персоналу.

Удар знищив та пошкодив складські й офісні приміщення м'ясокомбінату. Наразі на місці працюють фахівці, які ліквідовують наслідки обстрілу та підраховують суму завданих збитків.

Російські окупанти вдарили по території підприємства напередодні близько 19:30. Внаслідок прильотів спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальники гасили до самого ранку через постійні повторні займання.

Перед цим, 29 червня, російські війська вдарили по маршрутці та автобусу у місті. Внаслідок цього постраждали семеро людей, серед них дві дитини.

Зазначимо, ГУР Міноборони нещодавно попереджало про те, що військам РФ наказали активізувати удари дронами по цивільних об'єктах у Запоріжжі.