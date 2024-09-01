Росія вдарила по інфраструктурі під Сумами: є поранені

Удар РФ по колоні зерновозів у Сумській області

Нагадаємо, що вчора, 3 серпня, російські військові ракетою атакували колону зерновозів у Сумському районі. В результаті ворожого удару один водій загинув, ще четверо були поранені.

Однак вже сьогодні росіяни вигадали фейк щодо вчорашньої атаки. За вигадкою окупантів, це була військова техніка, яка прямувала у Суджу Курської області.

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