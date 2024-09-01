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Удар по зерновозах під Сумами: росіяни придумали фейк із Суджею

Суми, Неділя 01 вересня 2024 12:28
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Удар по зерновозах під Сумами: росіяни придумали фейк із Суджею Фото: росіяни поширюють фейк щодо атаки на колону зерновозів у Сумському районі (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни поширюють фейк щодо атаки на колону зерновозів у Сумському районі. Нібито, це була військова техніка, яка прямувала у Суджу Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області.

"Ворог на своїх ресурсах поширює інформацію про нібито ліквідацію колони техніки, яка направлялась у Суджу", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що на фото удару РФ по колоні зерновозів, чітко видно, що вантажівки очікували на загрузку сої та стояли поблизу поля.

Удар РФ по колоні зерновозів у Сумській області

Окупанти ракетою атакували колону зерновозів у Сумському районі 31 серпня. Один водій загинув, ще четверо були поранені.

У ніч на 1 вересня російські загарбники запустили по Україні ракету "Іскандер-М" та 11 дронов-камікадзе. Як зазначили пізніше у Повітряних силах ЗСУ, під удар РФ потрапили зерно та аграрний сектор.

Крім цієї атаки, у Миколаївській області розпочалася пожежа на складі для зберігання зерна. Її вже загасили.

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