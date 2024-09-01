Удар по зерновозах під Сумами: росіяни придумали фейк із Суджею

Фото: росіяни поширюють фейк щодо атаки на колону зерновозів у Сумському районі (t.me/prokuraturasumy)

Росіяни поширюють фейк щодо атаки на колону зерновозів у Сумському районі. Нібито, це була військова техніка, яка прямувала у Суджу Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області.

"Ворог на своїх ресурсах поширює інформацію про нібито ліквідацію колони техніки, яка направлялась у Суджу", - йдеться у повідомленні. У прокуратурі зазначають, що на фото удару РФ по колоні зерновозів, чітко видно, що вантажівки очікували на загрузку сої та стояли поблизу поля.