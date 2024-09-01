Россия ударила по инфраструктуре под Сумами: есть раненые

Удар РФ по колонне зерновозов в Сумской области

Напомним, что вчера, 3 августа, российские военные ракетой атаковали колонну зерновозов в Сумском районе. В результате вражеского удара один водитель погиб, еще четверо были ранены.

Однако уже сегодня россияне придумали фейк по поводу вчерашней атаки. По вымыслу оккупантов, это была военная техника, которая направлялась в Суджу Курской области.

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