RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия ударила по инфраструктуре под Сумами: есть раненые

Фото: россияне обстреляли Сумскую общину (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня днем, 1 сентября, враг нанес авиационный удар по инфраструктуре Сумской громады. Всего в районе было зафиксировано 3 взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумской областной военной администрации.

В администрации сообщили, что, по предварительной информации, после российского удара есть пострадавшие.

"На месте работают все необходимые службы. Оказывается медицинская помощь. Осуществляется ликвидация последствий вражеской атаки", - заявили в ОВА.

В то же время администрация обратилась к жителям Сумской области и призвала не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Удар РФ по колонне зерновозов в Сумской области

Напомним, что вчера, 3 августа, российские военные ракетой атаковали колонну зерновозов в Сумском районе. В результате вражеского удара один водитель погиб, еще четверо были ранены.

Однако уже сегодня россияне придумали фейк по поводу вчерашней атаки. По вымыслу оккупантов, это была военная техника, которая направлялась в Суджу Курской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против УкраиныОккупанты