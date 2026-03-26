Россия ударила по инфраструктуре Чернигова: один человек пострадал

19:45 26.03.2026 Чт
Российские оккупанты снова атаковали Чернигов
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ атаковала транспортную инфраструктуру в Чернигове (Getty Images)

Оккупанты атаковали объект транспортной инфраструктуры в Чернигове. В результате вражеского удара, по предварительным данным, получил ранения один человек.

Об этом заявил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Читайте также: Взрыв в Чернигове: полиция и "АТБ" раскрыли причину и детали

Последствия вражеской атаки

Вражеский удар был направлен на транспортную инфраструктуру города.

Руководитель МВА подтвердил информацию о пострадавших и отметил, что данные о масштабах разрушений еще собираются.

"Враг атаковал транспортную инфраструктуру. Предварительно один человек пострадал. Информация уточняется", - сообщил Дмитрий Брижинский.

Удары РФ по Черниговщине

Напомним, Черниговская область в последнее время регулярно находится под массированными атаками врага. В частности, 23 марта в Чернигове произошел взрыв в супермаркете "АТБ". По данным полиции, неизвестный предмет пробил крышу здания и сдетонировал во время отражения очередной атаки россиян на город.

Ранее, 21 марта Чернигов был полностью обесточен в результате ударов по энергетической инфраструктуре. Тогда без света остались 430 тысяч абонентов.

Также 15 марта оккупанты нанесли удар дроном вблизи блокпоста недалеко от областного центра, в результате чего погиб военный, а полицейский и другие защитники получили ранения.

Кроме того, в феврале под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура региона, что привело к отмене ряда пассажирских рейсов.

Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН
