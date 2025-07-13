Росія вдарила по Херсону: поранено одну людину

Нічна атака 12 липня

Нагадаємо, напередодні вночі Росія запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" і крилаті ракети. Під удар, переважно, потрапив Захід країни.

За словами президента України Володимира Зеленського, загалом РФ запустила 26 ракет і майже 600 дронів.

У Чернівцях було пошкоджено будинки та автомобілі. Загинули двоє людей, постраждали ще кілька.

У Львові внаслідок ворожої атаки серед постраждалих була одна дитина. Дрон влучив у житловий будинок.

Також вибухи прогриміли в Луцьку. Росія знищила приватний будинок.

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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