Россия ударила по Херсону: ранен один человек

"В состоянии средней тяжести госпитализирован 61-летний херсонец", - сообщили в ОВА.

Отмечено, что пострадавший в результате вражеского удара мужчина получил контузию. Также у него диагностированы взрывная и закрытая черепно-мозговая травма.

Также ранения получил 66-летний мужчина в Пологовском районе Запорожской области. По словам главы ОВА Ивана Федорова, всего в течение суток оккупанты нанесли 579 ударов по 13 населенным пунктам в области.