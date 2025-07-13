Росія вдарила по Херсону: поранено одну людину

Російські окупаційні війська в ніч на 13 липня вдарили по Херсону. Поранено одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію в Telegram .

Також поранення отримав 66-річний чоловік у Пологівському районі Запорізької області. За словами голови ОВА Івана Федорова, загалом протягом доби окупанти завдали 579 ударів по 13 населених пунктах в області.

Зазначено, що постраждалий унаслідок ворожого удару чоловік отримав контузію. Також у нього діагностовано вибухову та закриту черепно-мозкову травму.

"У стані середньої тяжкості госпіталізовано 61-річного херсонеця", - повідомили в ОВА.

Нічна атака 12 липня

Нагадаємо, напередодні вночі Росія запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" і крилаті ракети. Під удар, переважно, потрапив Захід країни.

За словами президента України Володимира Зеленського, загалом РФ запустила 26 ракет і майже 600 дронів.

У Чернівцях було пошкоджено будинки та автомобілі. Загинули двоє людей, постраждали ще кілька.

У Львові внаслідок ворожої атаки серед постраждалих була одна дитина. Дрон влучив у житловий будинок.

Також вибухи прогриміли в Луцьку. Росія знищила приватний будинок.

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.