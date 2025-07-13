ua en ru
Нд, 13 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія вдарила по Херсону: поранено одну людину

Неділя 13 липня 2025 07:30
UA EN RU
Росія вдарила по Херсону: поранено одну людину Ілюстративне фото: РФ атакувала Херсон (facebook.com/DSNS)
Автор: Марія Рагуткіна

Російські окупаційні війська в ніч на 13 липня вдарили по Херсону. Поранено одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію в Telegram.

"У стані середньої тяжкості госпіталізовано 61-річного херсонеця", - повідомили в ОВА.

Зазначено, що постраждалий унаслідок ворожого удару чоловік отримав контузію. Також у нього діагностовано вибухову та закриту черепно-мозкову травму.

Також поранення отримав 66-річний чоловік у Пологівському районі Запорізької області. За словами голови ОВА Івана Федорова, загалом протягом доби окупанти завдали 579 ударів по 13 населених пунктах в області.

Нічна атака 12 липня

Нагадаємо, напередодні вночі Росія запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" і крилаті ракети. Під удар, переважно, потрапив Захід країни.

За словами президента України Володимира Зеленського, загалом РФ запустила 26 ракет і майже 600 дронів.

У Чернівцях було пошкоджено будинки та автомобілі. Загинули двоє людей, постраждали ще кілька.

У Львові внаслідок ворожої атаки серед постраждалих була одна дитина. Дрон влучив у житловий будинок.

Також вибухи прогриміли в Луцьку. Росія знищила приватний будинок.

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
У мережі з'явилися апокаліптичні кадри потужної зливи в Харкові (фото, відео)
У мережі з'явилися апокаліптичні кадри потужної зливи в Харкові (фото, відео)
Аналітика
"Ви там нікому не потрібні". Як Росія краде і ламає українських дітей
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви там нікому не потрібні". Як Росія краде і ламає українських дітей