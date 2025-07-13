Россия ударила по Херсону: ранен один человек
Российские оккупационные войска в ночь на 13 июля ударили по Херсону. Ранен один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию в Telegram.
"В состоянии средней тяжести госпитализирован 61-летний херсонец", - сообщили в ОВА.
Отмечено, что пострадавший в результате вражеского удара мужчина получил контузию. Также у него диагностированы взрывная и закрытая черепно-мозговая травма.
Также ранения получил 66-летний мужчина в Пологовском районе Запорожской области. По словам главы ОВА Ивана Федорова, всего в течение суток оккупанты нанесли 579 ударов по 13 населенным пунктам в области.
Ночная атака 12 июля
Напомним, накануне ночью Россия запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" и крылатые ракеты. Под удар, преимущественно, попал Запад страны.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, всего РФ запустила 26 ракет и почти 600 дронов.
В Черновцах были повреждены дома и автомобили. Погибли два человека, пострадали еще несколько.
Во Львове в результате вражеской атаки среди пострадавших был один ребенок. Дрон угодил в жилой дом.
Также взрывы прогремели в Луцке. Россия уничтожила частный дом.
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.
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