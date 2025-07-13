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Россия ударила по Херсону: ранен один человек

Воскресенье 13 июля 2025 07:30
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Россия ударила по Херсону: ранен один человек Иллюстративное фото: РФ атаковала Херсон (facebook.com/DSNS)
Автор: Мария Рагуткина

Российские оккупационные войска в ночь на 13 июля ударили по Херсону. Ранен один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию в Telegram.

"В состоянии средней тяжести госпитализирован 61-летний херсонец", - сообщили в ОВА.

Отмечено, что пострадавший в результате вражеского удара мужчина получил контузию. Также у него диагностированы взрывная и закрытая черепно-мозговая травма.

Также ранения получил 66-летний мужчина в Пологовском районе Запорожской области. По словам главы ОВА Ивана Федорова, всего в течение суток оккупанты нанесли 579 ударов по 13 населенным пунктам в области.

Ночная атака 12 июля

Напомним, накануне ночью Россия запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" и крылатые ракеты. Под удар, преимущественно, попал Запад страны.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, всего РФ запустила 26 ракет и почти 600 дронов.

В Черновцах были повреждены дома и автомобили. Погибли два человека, пострадали еще несколько.

Во Львове в результате вражеской атаки среди пострадавших был один ребенок. Дрон угодил в жилой дом.

Также взрывы прогремели в Луцке. Россия уничтожила частный дом.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

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