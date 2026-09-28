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Росія вдарила по харчовому підприємству на Житомирщині (фото)

09:18 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: РФ вдарила по підприємству харчової промисловості (t.me/zhytomyrskaODA)

Цієї ночі ворожі безпілотники атакували підприємство в Житомирській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальника Житомирськоъ ОВА Віталія Бунечка.

Росіяни й далі б'ють по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Цього разу дрони влучили в підприємство харчової промисловості.

На місці удару виникла пожежа. Рятувальники ДСНС локалізували вогонь і повністю його ліквідували.

Фото: наслідки обстрілу підприємства (t.me/zhytomyrskaODA)

Жертв і постраждалих внаслідок атаки наразі немає.

"Через загрозу повторних ударів вогнеборці були вимушені відходити у безпечні місця. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів", - додали в ДСНС.

Оновлено. Як заявив президент України Володимир Зеленський, атака відбулась на звичайний завод з виробництва морозива.

Тим часом уночі російські війська вдарили КАБами по Київському та Салтівському районах Харкова.

У Салтівському районі бомба влучила у багатоквартирний будинок, а кількість постраждалих зросла до 22 людей, серед яких восьмеро дітей.

Як повідомляло РБК-Україна, росіяни змінили підхід до далекобійних ударів по Україні.

З початку року вони били по залізниці, портах і водозаборах, а далі по складах, економіці та дата-центрах.

Джерело в оточенні президента України Володимира Зеленського припускає, що в Росії могла змінитися людина або команда, яка планує такі атаки.

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