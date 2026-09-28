Росія вдарила по харчовому підприємству на Житомирщині (фото)

Як повідомляло РБК-Україна, росіяни змінили підхід до далекобійних ударів по Україні.

З початку року вони били по залізниці, портах і водозаборах, а далі по складах, економіці та дата-центрах.

Джерело в оточенні президента України Володимира Зеленського припускає, що в Росії могла змінитися людина або команда, яка планує такі атаки.